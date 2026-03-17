Анонс матча "Манчестер Сити" — "Реал"

Во вторник, 17 марта, "Манчестер Сити" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против испанского "Реала", имея дефицит в три гола.

На прошлой неделе "Сити" потерпел поражение 3:0 в Мадриде, уже в первом тайме трижды пропустив от великолепного Федерико Вальверде.



После матча главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отмечал, что по игре его команда была не так плоха, как об этом говорит счет.



С тех пор "Сити" успел сыграть вничью 1:1 с "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, снизив до минимума свои шансы настичь "Арсенал", который теперь в девяти очках впереди.



- "Сити" потерпел три поражения в четырех последних матчах Лиги Чемпионов против "Реала" (1 победа) — как и в 12 предыдущих (4 победы, 5 ничьих).



- "Реал" может выбить "Сити" из Лиги Чемпионов уже в пятый раз. Только "Бавария" вылетала из турнира от определенной команды чаще (7 — от "Реала").



- Проигрывая первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов, Гвардиола неизменно вылетал в каждом из пяти предыдущих таких случаев (включая три с "Сити").



- До победы 3:0 на прошлой неделе "Реал" 35 раз выигрывал первую встречу двухматчевого противостояний в плей-офф еврокубков с разницей в три гола или более, все 35 раз проходя дальше.



- Гвардиола как тренер может второй год подряд не достичь четвертьфинала Лиги Чемпионов, хотя в 15 сезонах перед этим лишь однажды вылетал раньше 1/4 финала.



- Во время первой встречи в Мадриде "Сити" нанес лишь восемь ударов и наиграл на xG в 0.59, что стало худшими показателями "горожан" за матч в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- В первой встрече в Мадриде нападающий "Сити" Эрлинг Холанд не нанес ни одного удара, что прежде с ним случалось лишь однажды в Лиге Чемпионов (против ПСЖ за дортмундскую "Боруссию" в марте 2020).



"Сити" не может рассчитывать на Йошко Гвардиола и Рико Льюиса, но Матео Ковачич едва вернулся в строй, попав в число запасных на матч против "Вест Хэма".



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 0:3

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00