"Челси" может отправить Мудрика в "Страсбур"

Вингер "Челси" Михаил Мудрик может быть отправлен в аренду в французский "Страсбур", если ему удастся отбиться от обвинений в употреблении допинга.

Мудрик не играет за "Челси" с ноября 2024, когда в его организме был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Михаил с самого начала отрицал свою вину, но при этом начал отбывать свою дисквалификацию предварительно — до выдвижения обвинений со стороны FA в июне 2025.



Если вина 25-летнего Мудрика будет доказана, игрок сборной Украины может схлопотать дисквалификацию на срок до четырех лет.



FA пока не вынесла своего вердикта, и в данный момент неясно, когда это может произойти. Мудрик вынужден дождаться решения Ассоциации, прежде чем у него возникнет право обратиться с апелляцией во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).



Как сообщает L'Equipe, в случае положительного для Мудрика разрешения этой ситуации, Михаил может быть отправлен в аренду в "Страсбур" для восстановления своей формы.



"Страсбур" и "Челси" имеют общих владельцев, и только в этом сезоне два клуба заключили между собой 12 сделок, включая переход главного тренера Лиама Росеньора к "синим" в январе.



А вот в случае худшего сценария "Челси" может задуматься о расторжении контракта с Мудриком, который в 2023 году был куплен у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов.