"Сити" решил не тренироваться накануне матча с "Реалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил не проводить тренировку на своей команды накануне матча Лиги Чемпионов против "Реала".

На прошлой неделе "Сити" сыграл на выезде с "Реалом" и "Вест Хэмом", и эти путешествия отняли немало сил у Гвардиолы и его игроков.



Поэтому в понедельник Гвардиола предоставил своим подопечным выходной. "Горожане" проведут легкую тренировку во вторник утром, чтобы вечером сыграть на "Этихад" ответный матч против "Реала".



"Мы проведем тренировку завтра вместо того, чтобы тренироваться сегодня. У нас позади сложные выезды, поездка в Лондон — это очень утомительно из-за поездов, самолетов. Мы вернулись сюда после матча против "Вест Хэма" в три часа утра".



"Вместо того, чтобы тренироваться сегодня, мы лучше проведем время дома со своими семьями, отдохнем, будем слать друг другу сообщения в WhatsApp. Мы увидимся друг с другом завтра, проведем легкую тренировку, а затем сыграем матч", — цитирует Гвардиолу ESPN.