Игорь Тиаго впервые вызван в сборную Бразилии

Нападающий "Брентфорда" Игорь Тиаго был впервые в своей карьере вызван в сборную Бразилии.

24-летний Тиаго выступает выше похвал в этом сезоне, забив 21 гол в 31 матче за "Брентфорд" с учетом всех соревнований.



18 из 21 гола Тиаго приходятся на Премьер-Лигу, где "Брентфорд" сражается за попадание в еврокубки, что случилось бы впервые в истории "пчел".



Тиаго уже связывают с уходом на повышение, однако стремительный прогресс Игора оценили не только большие клубы, но и главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти.



Как сообщает Sky Sports, Анчелотти вызвал Тиаго на товарищеские матчи против Франции и Хорватии позже в марте.