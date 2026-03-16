Игорь Тиаго впервые вызван в сборную Бразилии
Нападающий "Брентфорда" Игорь Тиаго был впервые в своей карьере вызван в сборную Бразилии.
24-летний Тиаго выступает выше похвал в этом сезоне, забив 21 гол в 31 матче за "Брентфорд" с учетом всех соревнований.
18 из 21 гола Тиаго приходятся на Премьер-Лигу, где "Брентфорд" сражается за попадание в еврокубки, что случилось бы впервые в истории "пчел".
Тиаго уже связывают с уходом на повышение, однако стремительный прогресс Игора оценили не только большие клубы, но и главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти.
Как сообщает Sky Sports, Анчелотти вызвал Тиаго на товарищеские матчи против Франции и Хорватии позже в марте.
16.03.2026 23:00
Просмотров: 262
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: