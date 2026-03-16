"Юнайтед" не изменит решение по Каземиро

"Манчестер Юнайтед" не планирует пересматривать свое решение насчет полузащитника Каземиро.

Напомним, в январе "Юнайтед" объявил, что Каземиро уйдет в конце сезона. Клуб решил не пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев, потому что больше не хочет платить игроку 350,000 фунтов в неделю.



В последние недели 34-летний бразилец демонстрирует отличный футбол, накануне против "Астон Виллы" забив свой седьмой гол в этом сезоне Премьер-Лиги.



После победы над "Виллой" со счетом 3:1 трибуны "Олд Траффорд" принялись скандировать "еще один год" в адрес Каземиро, однако BBC утверждает, что решение по 34-летнему бразильцу пересмотрено не будет.



Расставание с Каземиро позволит "Юнайтед" облегчить свою годовую зарплатную ведомость на 18.2 млн. фунтов, и в данный момент это важнее для совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа.



"Когда решение принято, это немного упрощает вещи — все понимают ситуацию", — сказал главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик насчет экс-полузащитника "Реала".