Гвардиола: "Для "камбэка" нужно провести идеальный матч"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде потребуется провести "идеальный матч", чтобы рассчитывать на "камбэк" против испанского "Реала".

Во вторник вечером "Сити" примет на своем поле "Реал", чтобы попробовать отыграться после поражения 3:0 в Мадриде на прошлой неделе.



В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов Гвардиола объяснил, что нужно его команде, чтобы совершить сенсацию.



"Это должен быть идеальный матч во многих, многих отношениях. Наши люди, решения рефери – многие, многие вещи должны быть столь хороши, чтобы случились такого рода вещи (как "камбэк")".



"Мы должны больше рисковать в своих попытках, но даже если после первого тайма результат не будет хорошим, нам нужно продолжать стараться, потому что никогда не знаешь. Ты никогда не знаешь".



"Четыре года назад мы проигрывали 0:2 дома против "Астон Виллы" к 70-й минуте. За 10 минут мы забили три гола. Знаю, мои слова могут показаться немного глупыми, но когда я пересматривал первый матч, я не обнаружил причины, почему мы проигрывали 3:0 к перерыву. Результат был гораздо хуже, чем наша игра, на мой взгляд".



"Разумеется, в футболе это имеет нулевое значение, это ничего не значит. В футболе многое может случиться, поэтому нам нельзя терять голову. Нужно оставаться в игре и стараться создать атмосферу, когда все поверят, что это возможно", — цитирует Гвардиолу ESPN.