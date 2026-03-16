Нету избежал дисквалификации на домашний матч с ПСЖ

Вингер "Челси" Педру Нету избежал дисквалификации на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Из-за своего удаления против "Арсенала" Нету пропустил проигранный "Челси" матч Премьер-Лиги с "Ньюкаслом" в минувшую субботу (0:1), и главный тренер "синих" Лиам Росеньор честно признался, что команде не хватало Педру.



Также Педру грозила дисквалификация в Лиге Чемпионов, потому что во время выезда к ПСЖ на прошлой неделе 26-летний португалец толкнул болбоя.



УЕФА даже начал дисциплинарное разбирательство в отношении Нету, но в итоге решил ограничиться предупреждением за "неспортивное поведение", сообщает The Independent.



Таким образом, Нету сможет выйти на поле "Стэмфорд Бридж" во вторник вечером, когда "Челси" попытается отыграть дефицит в три гола.



Добавим, после матча в Париже Нету несколько раз извинился перед болбоем, который также получил от Педру футболку в подарок.