Рис Джеймс получил очередную травму задней поверхности бедра

Капитан "Челси" Рис Джеймс в очередной раз получил травму задней поверхности бедра и теперь пропустит несколько недель.

Как отмечает Sky Sports, Джеймс повредил заднюю поверхность бедра уже в 10-й раз с декабря 2020. Это случилось спустя считанные дни, как Рис заключил с "Челси" новый шестилетний контракт.



В декабре 2023 Джеймс даже перенес операцию, которая помогла Рису постепенно вернуться к регулярной игре а футбол, однако сейчас прежние проблемы вернулись.



"Челси" не устанавливает точные сроки по возвращению Джеймса в строй, но 26-летний защитник пропустит несколько недель и в сборную Англии позже в марте не поедет.



"Рис что-то почувствовал в задней поверхности бедра в концовке матча против "Ньюкасла". Это очень расстраивает. Мы не знаем всех подробностей, но его участие в завтрашнем матче (против ПСЖ) исключено".



"Это может занять недели. Задняя поверхность бедра — это всегда неприятно. Надеюсь, мы обследуем его, узнаем все подробности, а там станет видно", — сообщил главный тренер "Челси" Лиам Росеньор.