Собослаи призвал фанатов "Ливерпуля" не бросать команду

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи призвал болельщиков не бросать его команду в непростые времена.

Финальный свисток в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" накануне (1:1) сопровождался гулом негодования трибун, причем часть фанатов уже покинули "Энфилд" к тому времени.



Собослаи не берется критиковать фанатов "Ливерпуля", а просто просит быть их вместе с командой, особенно когда у той не ладится игра.



"В хорошие времена всегда легко оставаться сплоченными, но оставаться сплоченным в непростые времена сложнее всего. Я не думаю, что нам также помогает, когда после 80-й минуты люди начинают уходить домой, это совершенно нам не помогает. Оставайтесь с нами".



"Каждый это заметил: стоит нам пропустить гол, и люди начинают уходить со стадиона. Но вы не уходите, когда мы забиваем. Я понимаю разочарование, но мы нуждаемся в них, мы нуждаемся в каждом, и это самое важное".



"Думаю, должно быть нормой, что в непростые времена мы становимся более сплоченными, потому что мы нуждаемся в этом, нуждаемся друг в друге. Мы хотим делать их (фанатов) счастливыми. Это не так, что мы умышленно расстраиваем их".



"Мы хотим делать счастливыми себя, делать счастливыми всех болельщиков "Ливерпуля", но мы нуждаемся в них. Конечно, в прошлом году можно было с удовольствием смотреть все матчи. Возможно, в этом году это не так приятно, как я полагаю. Но все равно поддерживайте нас, даже когда мы переживаем сложные времена".



"Я не говорю, что они не имеют права уходить со стадиона. Они могут уйти, если пожелают. Мы нуждаемся в них, и они должны знать это. С каждым ушедшим нас на одного меньше".



"Они могут злиться, но оставайтесь с нами, потому что мы семья, мы нуждаемся в вас, парни. Мы бы хотели делать их счастливыми, поэтому просто оставайтесь вместе", — цитирует Собослаи The Independent.