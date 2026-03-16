Гвардиола: "Что нам терять против "Реала"?

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда должна попытаться совершить "камбэк" против испанского "Реала".

Во вторник вечером "Сити" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", на прошлой неделе уступив в Мадриде со счетом 3:0.



Гвардиола напоминает, что в истории Лиги Чемпионов "Реал" неоднократно совершал яркие "камбэки", и Хосеп тоже хочет попытаться сделать это.



"Если игроки не верят, это проблема. Они взрослые. У них хорошие зарплаты".



"Если они не верят, что способны отыграться в Лиге Чемпионов, отправляйтесь домой, оставайтесь дома. Мы должны попытаться. Что нам терять?"



"Разве Мадрид никогда не отыгрывался в истории? За 50 матчей (в плей-офф) — я не знаю, сколько — они никогда не отыгрывались с 3:0?"



"Конечно, это тяжелый результат. Но мы должны попытаться — ради уважения к людям, фанатам, своей профессии. Понимаете?" — цитирует Гвардиолу ESPN.