Гвардиола: "Что нам терять против "Реала"?

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда должна попытаться совершить "камбэк" против испанского "Реала".

Во вторник вечером "Сити" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", на прошлой неделе уступив в Мадриде со счетом 3:0.

Гвардиола напоминает, что в истории Лиги Чемпионов "Реал" неоднократно совершал яркие "камбэки", и Хосеп тоже хочет попытаться сделать это.

"Если игроки не верят, это проблема. Они взрослые. У них хорошие зарплаты".

"Если они не верят, что способны отыграться в Лиге Чемпионов, отправляйтесь домой, оставайтесь дома. Мы должны попытаться. Что нам терять?"

"Разве Мадрид никогда не отыгрывался в истории? За 50 матчей (в плей-офф) — я не знаю, сколько — они никогда не отыгрывались с 3:0?"

"Конечно, это тяжелый результат. Но мы должны попытаться — ради уважения к людям, фанатам, своей профессии. Понимаете?" — цитирует Гвардиолу ESPN.





Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2026 16:00

Просмотров: 288


Поиск: