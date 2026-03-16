Полузащитник "Манчестер Сити" Родри предупредил "Реал" и "Арсенал", что его команда не готова опустить руки.

В минувший уикенд, не сумев справиться с "Вест Хэмом" (1:1), "Сити" увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до девяти очков.



А несколькими днями ранее "Сити" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв первый матч 1/8 финала "Реалу" со счетом 3:0.



Родри признает, что в игре его команды есть изъяны, однако 29-летний испанец полагает, что еще могут случиться сюрпризы.



"Нам нужно быть эффективнее возле чужих ворот. Нам нужно сделать шаг вперед в этом отношении".



"Думаю, у нас есть остальное: футбол, умение создавать моменты. Это правда, что в предыдущем матче у нас тоже не получилось, но мы должны подбодрить команду, потому что во вторник будет важный матч. Помимо всего прочего, мы верим в себя".



"Что касается Премьер-Лиги, то мы по-прежнему живы во всех отношениях. В конце концов им ("Арсеналу") еще предстоит приехать к нам. А также у нас есть матч в запасе. В футболе случается всякое".



"Не буду отрицать, это сложная ситуация. Но мы будем сражаться до конца. Таков настрой команды", — цитирует Родри The Independent.