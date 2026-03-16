Рой Кин: "Ливерпуль" — плохие чемпионы"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "Ливерпуль" "плохими чемпионами" из-за проваленной защиты титула Премьер-Лиги.

У "Ливерпуля" совершенно не сложилась защита титула, и в остатке сезона "красные" лишь ведут борьбу за попадание в топ-5 Премьер-Лиги.



В минувший уикенд отставание "Ливерпуля" от лидирующего "Арсенала" выросло до 21 очка, и такой спад относительно прошлого сезона говорит Кину о наличии внутренних проблем в команде.



"Учитывая то, что они стали чемпионами лиги в прошлом году, и я говорил это уже несколько раз, "Ливерпуль — плохие чемпионы. Они плохие чемпионы".



"Они были плохими чемпионами и несколько лет назад. Сейчас они в 21 очке позади "Арсенала" — вот это спад! Это так плохо".



"Думаю, за кулисами что-то происходит. Думаю, там есть более глубокие проблемы. Есть детали, которые можно поправить, игроки могут засучить рукава. Но я думаю, там что-то происходит. Мне не кажется, что все они на одной волне, нет ощущения химии между игроками".



"Иногда, выигрывая большие трофеи, на следующий год вы сталкиваетесь с вызовом: сможете ли вы подкрепить свой успех? Защищать трофеи очень сложно, и у вас может случиться спад. В последнее время "Сити" отошел от своих высоких стандартов, но они все равно сражаются за второе или третье места, и они не в 20-30 очка позади команды, которая выигрывает лигу".



"А когда "Ливерпуль" так далеко позади... В прошлом году они проиграли четыре матча, в этом они проиграли восемь или девять, и мне сложно это осмыслить", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.