Рой Кин: "Ливерпуль" — плохие чемпионы"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "Ливерпуль" "плохими чемпионами" из-за проваленной защиты титула Премьер-Лиги.
У "Ливерпуля" совершенно не сложилась защита титула, и в остатке сезона "красные" лишь ведут борьбу за попадание в топ-5 Премьер-Лиги.
В минувший уикенд отставание "Ливерпуля" от лидирующего "Арсенала" выросло до 21 очка, и такой спад относительно прошлого сезона говорит Кину о наличии внутренних проблем в команде.
"Учитывая то, что они стали чемпионами лиги в прошлом году, и я говорил это уже несколько раз, "Ливерпуль — плохие чемпионы. Они плохие чемпионы".
"Они были плохими чемпионами и несколько лет назад. Сейчас они в 21 очке позади "Арсенала" — вот это спад! Это так плохо".
"Думаю, за кулисами что-то происходит. Думаю, там есть более глубокие проблемы. Есть детали, которые можно поправить, игроки могут засучить рукава. Но я думаю, там что-то происходит. Мне не кажется, что все они на одной волне, нет ощущения химии между игроками".
"Иногда, выигрывая большие трофеи, на следующий год вы сталкиваетесь с вызовом: сможете ли вы подкрепить свой успех? Защищать трофеи очень сложно, и у вас может случиться спад. В последнее время "Сити" отошел от своих высоких стандартов, но они все равно сражаются за второе или третье места, и они не в 20-30 очка позади команды, которая выигрывает лигу".
"А когда "Ливерпуль" так далеко позади... В прошлом году они проиграли четыре матча, в этом они проиграли восемь или девять, и мне сложно это осмыслить", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
16.03.2026 14:00
Как раз таки МНОГИМ другим фанам - наоборот нравится !
Не сидеть же и не смотреть десятилетиями на одну и ту же красную киноварню. Пусть чемпионы чередуются чаще и больше интриги , равновесных сил и претендентов на титул .
Даже пусть многострадальная Пушкарня заберёт наконец трофей , но при изменив своему фирменному стилю.. доказав , что по другому это сделать почти не реально .
Стратегии МС и ЛФК были просто космическими , чтобы их сдвинуть - надо было применить все хитрые способы , дождавшись при этом периодов спада-перестройки
