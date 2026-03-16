Каррагер раскритиковал "Ливерпуль" за "ужасную игру"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал команду Арне Слота за "ужасную игру" против "Тоттенхэма".
Пропустив на последней минуте основного времени от Ришарлисона, "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничьей 1:1 в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом".
По мнению Каррагера, "Ливерпуль" сыграл неподобающим образом, учитывая форму "Тоттенхэма", который приехал на "Энфилд" с серией из 11 матчей Премьер-Лиги кряду без побед.
"Это была ужасная игра. Не хочу проявить неуважение к "Тоттенхэму", но они являются худшей командой Премьер-Лиги сейчас и, наверно, были таковой пару последних месяцев".
"Они являются ровно той командой, против которой вы хотите сыграть, особенно дома, и добиться хорошего результата. Но это творится с ними весь сезон".
"И большой вопрос, который повис у всех на устах, заключается в следующем: дело в тренере или вышедших игроках? Смог бы новый тренер воодушевить этих игроков, вернуть команде энергию и напористость? Я не уверен".
"Думаю, в значительной степени это связано с тем, что случилось летом. Это связано с профилем пришедших игроков. Просто у них слишком много игроков, которые хотят играть, только когда мяч у них в ногах".
"Они не хотя трудиться и усложнять жизнь сопернику. Поэтому против этого "Ливерпуля" так легко играть", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
16.03.2026 13:00
