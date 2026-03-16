"Челси" готов дать шанс Месси

Вингер Райан Месси может получить свой шанс в первой команде "Челси" раньше, чем ожидалось.

Владельцы "Челси" из компании BlueCo еще в 2024 году подписали Месси, пригласив Райана из "Дижона" в "Страсбур", родственный "синим" клуб.



На этот сезон Месси, который родился в Париже и является продуктом знаменитой академии в Клерфонтене, был отправлен в аренду в саудовский "Неом".



Отъезд в Саудовскую Аравию не помог BlueCo скрыть свой бриллиант от глаз европейских грандов. За последнее время запросы насчет 19-летнего француза сделали "Бавария", "Барселона" и ПСЖ.



Однако BlueCo не собирается продавать Месси, утверждает TEAMtalk. Изначальный план заключался в том, что следующий сезон Райан отыграет за "Страсбур", после чего будет принято решение о дальнейшем карьерном шаге юниора.



Стремительный же прогресс Месси и интерес к нему со стороны топ-клубов могут заставить BlueCo пересмотреть свой план. Если будет решено, что Райан уже готов к Премьер-Лиге, владельцы "Челси" без колебаний дадут шанс юниору.



В "Челси" Месси пришлось бы конкурировать с игроками вроде Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенса и Педру Нету.