"Челси" готов дать шанс Месси
Вингер Райан Месси может получить свой шанс в первой команде "Челси" раньше, чем ожидалось.
Владельцы "Челси" из компании BlueCo еще в 2024 году подписали Месси, пригласив Райана из "Дижона" в "Страсбур", родственный "синим" клуб.
На этот сезон Месси, который родился в Париже и является продуктом знаменитой академии в Клерфонтене, был отправлен в аренду в саудовский "Неом".
Отъезд в Саудовскую Аравию не помог BlueCo скрыть свой бриллиант от глаз европейских грандов. За последнее время запросы насчет 19-летнего француза сделали "Бавария", "Барселона" и ПСЖ.
Однако BlueCo не собирается продавать Месси, утверждает TEAMtalk. Изначальный план заключался в том, что следующий сезон Райан отыграет за "Страсбур", после чего будет принято решение о дальнейшем карьерном шаге юниора.
Стремительный же прогресс Месси и интерес к нему со стороны топ-клубов могут заставить BlueCo пересмотреть свой план. Если будет решено, что Райан уже готов к Премьер-Лиге, владельцы "Челси" без колебаний дадут шанс юниору.
В "Челси" Месси пришлось бы конкурировать с игроками вроде Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенса и Педру Нету.
16.03.2026 12:00
