Тудор: "Никогда не думаю о своем будущем"

Игор Тудор Наставник "Тоттенхэма" Игор Тудор заявил, что не думает о своем будущем.

Еще перед выездом к "Ливерпулю" в воскресенье появились слухи, что "Тоттенхэм" активно перебирает варианты на замену Тудору, который проиграл все четыре своих первых матча.

После ничьей 1:1 на "Энфилде" Тудора спросили, переживает ли он насчет возможного увольнения, и Игор дал ясно понять, что он никогда не обременял себя такими размышлениями.

"Я тренирую уже 15 лет, и все это время я ни секунды не думал о своем будущем. Я никогда не думаю о своем будущем, своем прошлом, я всегда думаю о тренировке завтра и о том, как помочь своим игрокам".

"Я ничего не читаю, я ничего не смотрю. Будущее — это лишь воображение, будущего не существует. Постоянно на уме у меня только одно: тренировка сегодня, тренировка завтра".

"Поэтому ты просто тратишь энергию, думая, что произойдет. Это ничего тебе не дает — ни в футболе, ни в жизни. Просто сосредоточься на том, что есть здесь и сейчас. Это касается и игроков. Сосредоточься на том, что ты можешь изменить. Так поступает каждый тренер", — цитирует Тудора Evening Standard.





Автор mihajlo   

Дата 16.03.2026 11:00

  1. madscouser 16.03.2026 11:13 # madscouser
    Нет у тебя будущего))). Поэтому и думать не о чем &#128513;

