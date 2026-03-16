Тудор: "Никогда не думаю о своем будущем"
Наставник "Тоттенхэма" Игор Тудор заявил, что не думает о своем будущем.
Еще перед выездом к "Ливерпулю" в воскресенье появились слухи, что "Тоттенхэм" активно перебирает варианты на замену Тудору, который проиграл все четыре своих первых матча.
После ничьей 1:1 на "Энфилде" Тудора спросили, переживает ли он насчет возможного увольнения, и Игор дал ясно понять, что он никогда не обременял себя такими размышлениями.
"Я тренирую уже 15 лет, и все это время я ни секунды не думал о своем будущем. Я никогда не думаю о своем будущем, своем прошлом, я всегда думаю о тренировке завтра и о том, как помочь своим игрокам".
"Я ничего не читаю, я ничего не смотрю. Будущее — это лишь воображение, будущего не существует. Постоянно на уме у меня только одно: тренировка сегодня, тренировка завтра".
"Поэтому ты просто тратишь энергию, думая, что произойдет. Это ничего тебе не дает — ни в футболе, ни в жизни. Просто сосредоточься на том, что есть здесь и сейчас. Это касается и игроков. Сосредоточься на том, что ты можешь изменить. Так поступает каждый тренер", — цитирует Тудора Evening Standard.
16.03.2026 11:00
Нет у тебя будущего))). Поэтому и думать не о чем 😁
