"Байер" открыт к возвращению Хаверца

Спортивный директор леверкузенского "Байера" Симон Рольфес заявил, что его клуб был бы рад вернуть нападающего "Арсенала" Кая Хаверца.

Хаверц является воспитанником "Байера", против которого он реализовал пенальти за "Арсенал" в матче Лиги Чемпионов на прошлой неделе (1:1).



Рольфес понимает, что пока Хаверц не собирается уходить из "Арсенала", однако двери "Байера" открыты для 26-летнего игрока сборной Германии, и то же самое касается плеймейкера "Ливерпуля" Флориана Вирца.



"Обычно я скептически отношусь к возвращению бывших игроков. Но в случае Каем и Флорианом Вицем я бы сделал исключение".



"Кай провел 10 лет в нашей молодежной системе. Мы поддерживаем тесный контакт с Каем, и если возникнет ситуация, нам нужно будет поговорить".



"Однако в данный момент он находится в другой фазе своей карьере и чувствует себя очень комфортно в "Арсенале". Он покинул клуб, чтобы достичь вершины мирового футбола", — сообщил Рольфес в эфире Sport1.