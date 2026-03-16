Рой Кин: "Есть варианты получше, чем Кэррик"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин объяснил, почему по-прежнему не хочет видеть Майкла Кэррика главным тренером "красных дьяволов" на постоянной основе.

Под руководством Кэррика как временного тренера "Юнайтед" выиграл семь из девяти своих матчей, включая победу 3:1 над "Астон Виллой" накануне.



Кин признает, что возвращение в Лигу Чемпионов обеспечило бы Кэррику отличные шансы получить свою работу на постоянной основе, однако Рою кажется, что "Юнайтед" нужен более опытный тренер.



"Да, полагаю, они задумываются о его назначении, но я бы не стал этого делать. Думаю, есть варианты получше. Думаю, он пришел и проделал очень хорошую работу в том плане, что он выигрывал футбольные матчи. Разумеется, он упростил некоторые вещи, но в этих матчах это не несло угрозы".



"У него полно времени на подготовку к матчам. Он пришел в хорошее время, и он очень хорошо трудится. Я снимаю свою шляпу перед ним, и если летом он получит эту работу, я скажу: "Слушай, удачи тебе". Но я думаю, есть варианты гораздо лучше на роль следующего тренера "Манчестер Юнайтед".



"Если бы три месяца вы сказали, что Кэррик может стать следующим тренером "Манчестер Юнайтед", вас бы изолировали от общества. Все сказали бы, что его даже не будут рассматривать, но так сложились обстоятельства, что он получил эту возможность, и он очень хорошо трудится".



"Все просто. Думаю, есть варианты получше, но он очень хорошо трудится. Теперь "Манчестер Юнайтед" точно попадет в Лигу Чемпионов, но что касается назначения, они должны взять и провести собеседования с людьми, а там станет видно".



"Большинству игроков нравится работать со временным тренером. Это другое, когда ты приходишь надолго и вынужден принимать решения насчет контрактов, предсезонного периода, медицинской службы, трансферов и кадров".



"Его работа на оставшиеся месяцы сезона в том, чтобы выигрывать футбольные матчи. Знаю, в этом заключается работа тренера везде, но здесь его ничто не отвлекает. Конечно, он справляется, и я отдаю ему должное, но если он получит эту работу, тогда у него будут другие обязанности".



"Думаю, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед", нужен кто-нибудь гораздо более опытный в плане завоевания трофеев, выступлений в Европе, и у него этого него. Он может это накопить в предстоящие годы, и тогда он может стать претендентом на эту работу, но даже тот факт, то он просто выигрывает футбольные матчи в данный момент, дает ему отличные шансы".



"Эти разговоры о том, что его все любят... Я не уверен, что так было, когда они не смогли победить игравший вдесятером "Ньюкасл". Он победил "Астон Виллу" сегодня — "Астон Вилла" сыграла абсолютно шокирующим образом. Чем больше я смотрю на "Астон Виллу", тем больше думаю, что они не попадут в Европу, особенно при столь плохой игре, как сегодня".



"Так что это хорошее время для "Юнайтед". "Вилла" играла после матча в Европе, а "Юнайтед" ничто не отвлекает, потому что они были так плохи на старте сезона".



"И помните, что эта та жа группа игроков, которые финшировали 15-ми. Поэтому все могут радоваться, что "Манчестер Юнайтед" на третьем месте в лиге, но я этого не делаю. Я не один из них. Меня не восхищают такие вещи. Меня восхищает, когда команды выигрывают трофеи и сражаются каждую неделю. Поэтому я не один из тех, кто радуется", — цитирует Кина Daily Mail.