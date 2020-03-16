Невилл по-прежнему одобряет решение "Юнайтед" отпустить Каземиро

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что уход полузащитника Каземиро по-прежнему является правильной вещью для клуба с "Олд Траффорд".

"Юнайтед" еще в январе объявил, что истекающий в конце сезона контракт Каземиро продлен не будет, и 34-летний бразилец уйдет свободным агентом.



С тех пор Каземиро набрал великолепную форму. Ветеран достиг рубежа в семь голов в этом сезоне и выходил в стартовом составе на каждый из 13 последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



У болельщиков "Юнайтед" даже появилось ощущение, что клуб отпускает Каземиро слишком рано, однако у Невилла есть свое мнение на этот счет.



"Разумеется, "Манчестер Юнайтед" заполучил его уже на поздней стадии его карьеры. Он был исключительным центральным полузащитником, который играл за одну из самых доминирующих линий полузащиты, что вы когда-либо увидите в "Реале".



"Но отпустить его — это правильно для "Юнайтед", и это правильно, что он уходит из "Юнайтед". Это (форма Каземиро в последние недели) как камео в конце его карьеры. Практически лебединая песня, когда он наслаждается каждой минутой, и вы можете видеть это".



"Он целует эмблему перед фанатами. Фанаты абсолютно обожают его, но это все равно правильно, что он уходит в конце сезона".



"Временами ноги его подводили. Я бы сказал, что посреди его четырех лет здесь был период, когда он выглядел тяжеловеснее, и я не знаю, что с ним происходило тогда".



"Дело ли в тренировках, или что-нибудь с ним произошло... Я не знаю. Но сейчас он выглядит стройнее, его форма лучше, и он замечательно делает свою работу".



"Они инвестировали 140 миллионов фунтов в Каземиро: 20 миллионов фунтов в год на зарплату и 60 миллионов фунтов в качестве трансферной стоимости. Это не очень умно, потому что сейчас они не получат за него ничего".



"Если вы тратите 140 миллионов фунтов на полузащитника, который прослужит вам четыре года, вы ожидаете, что у него будет какая-то остаточная стоимость в конце этого периода. Вы не ожидаете, что он соберется заканчивать свою карьеру. Сейчас они был не пошли на такую сделку".



"Нельзя сказать, что это была отличная инвестиция, но это не вина Каземиро", — сообщил Невилл в своем подкасте.