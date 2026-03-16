Гордон возмутился критикой Руни и Ширера

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон отреагировал на критику легенд Уэйна Руни и Алана Ширера насчет матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Гордон, забивший 10 голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, остался вне стартового состава "Ньюкасла" на матч против "Барселоны" в минувший вторник (1:1) и сыграл лишь 23 минуты.



Выступая в роли телевизионного эксперта, Ширер выразил недоумение, почему приболевший Гордон оказался готов сыграть, но не смог выйти в стартовом составе.



А Руни, коллега Ширера по эфиру, пожаловался, что Гордон не пожал им руки, не желая их заразить, но ушел в раздевалку к партнерам по команде. Такие упреки насчет поведения со стороны уважаемых людей по-настоящему задели Энтони.



"Обычно мне не нравится в чем-либо объясняться, потому что меня это особо не волнует. Но в данном случае объяснение необходимо, потому что это просто нонсенс".



"Когда я приехал на стадион, тренер сказал мне, что я не сыграю. Мне это не очень понравилось, но это его решение, а команда показала хорошую игру".



"Сказать, что я не хотел сыграть в важнейшем матчей своей карьеры, просто нелепо".



"Кажется, Руни сказал, что я прошел мимо и не пожал их руки, отправившись в раздевалку. Это неправда".



"Мне пришлось переодеваться отдельно в раздевалке размером с меня. Там был только я раковина. Полная чепуха".



"Думаю, им нужно лучше делать то, что они делают", — цитирует Гордона talkSPORT.