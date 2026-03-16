Тудор — о ничьей с "Ливерпулем": "Это нечто большое"

Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор заявил, что ничья против "Ливерпуля" имеет большое значение для его команды.

Гол Ришарлисона на последней минуте основного времени помог "Тоттенхэму" набрать очко в выездном противостоянии с "Ливерпулем" накануне (1:1).



Но для Тудора важен не столько результат, сколько тот футбол, который показали обескровленные "шпоры" против действующего чемпиона Премьер-Лиги.



"Мы проявили хороший командный дух. Вы видели обстоятельства — команда приехала сюда на "Энфилд" без 12 игроков".



"Так что это нечто больше. Мы не выключались из игры, мы верили, и я чувствовал, что мы сможем забить гол. Игроки это тоже чувствовали, так что это приятно".



"Нам все еще предстоит проделать большой путь к своей цели, цели остаться в Премьер-Лиге, но сегодня было важно показать то, что они показали, независимо от результата", — цитирует Тудора Sky Sports.