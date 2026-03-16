Тудор — о ничьей с "Ливерпулем": "Это нечто большое"

Игор Тудор Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор заявил, что ничья против "Ливерпуля" имеет большое значение для его команды.

Гол Ришарлисона на последней минуте основного времени помог "Тоттенхэму" набрать очко в выездном противостоянии с "Ливерпулем" накануне (1:1).

Но для Тудора важен не столько результат, сколько тот футбол, который показали обескровленные "шпоры" против действующего чемпиона Премьер-Лиги.

"Мы проявили хороший командный дух. Вы видели обстоятельства — команда приехала сюда на "Энфилд" без 12 игроков".

"Так что это нечто больше. Мы не выключались из игры, мы верили, и я чувствовал, что мы сможем забить гол. Игроки это тоже чувствовали, так что это приятно".

"Нам все еще предстоит проделать большой путь к своей цели, цели остаться в Премьер-Лиге, но сегодня было важно показать то, что они показали, независимо от результата", — цитирует Тудора Sky Sports.





Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Тудор

Дата 16.03.2026 06:00

