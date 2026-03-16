Слот понимает разочарование фанатов "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что понимает разочарование болельщиков своего клуба.

В воскресенье "Ливерпуль" потерял два очка в домашнем противостоянии с обескровленным "Тоттенхэмом", который отыгрался на последней минуте (1:1).



"Ливерпуль" в восьмой раз в этом сезоне Премьер-Лиги пропустил на 90-й минуте или позже, на что "Энфилд" отреагировал гулом негодования, когда раздался финальный свисток.



По словам Слота, он с игроками испытывает те же чувства, что и болельщики "красных".



"Это совершенно нормально. Если команда, которую вы поддерживаете, теряет так много очков, которые вы не ожидаете потерять, и это происходит на последних секундах матчей, тогда, думаю, все мы будем испытывать большое разочарование".



"Они испытывали это слишком много раз. Больше, чем они привыкли, и это совершенно нормально, что они выразили свое разочарование".



"Разочарование испытываем я, игроки, а также наши фанаты", — приводит слова Слота The Independent.