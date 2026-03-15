Собослаи: "Нам нужно проснуться"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи призвал свою команду "проснуться" после потери двух очков против "Тоттенхэма" (1:1).

Благодаря великолепно исполненному штрафному Собослаи "Ливерпуль" повел против "Тоттенхэма" на 18-й минуте, однако "красные" не смогли развить свое преимущество, а на последней минуте основного времени пропустили ответный гол (1:1).



"Ливерпуль" в восьмой раз в этом сезоне Премьер-Лиги пропустил на 90-й минуте или позже, что никак не укладывается у Собослаи в голове.



"Да, это огромное разочарование. Честно говоря, я не знаю. Мне нечего сказать".



"Мы опять пропустили на последней минуте. Я уже не знаю, сколько раз это случалось с нами в этом сезоне. Я не знаю, что сказать. Нам нужно проснуться".



"В конце концов нам нужно проснуться, потому что остается восемь матчей, и если мы продолжим в том же духе, для нас будет за счастье играть в Лиге Конференций в следующем сезоне", — цитирует Собослаи Daily Mail.