Кэррик: "Рады обладать Фернандешем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что он рад обладать полузащитником Бруну Фернандешем в своей командой.

В воскресенье Фернандеш своими двумя результативными передачами помог "Юнайтед" одержать победу 3:1 над "Астон Виллой".



31-летний португалец стал рекордсменом "Юнайтед" по количеству результативных передач за сезон Премьер-Лиги — 16.



И хотя уже давно ходят слухи о том, что Фернандеш может покинуть "Юнайтед" грядущим летом, Кэррик совершенно не хочет терять столь ценного игрока.



"Мы рады обладать им. Он не тот, кого ты хочешь потерять. На протяжении длительного времени он доказывал, какое влияние может оказывать в важные моменты. Он никогда не пропадает, он всегда выкладывается на тренировках и матчах. На него всегда можно положиться, и это действительно хорошая черта. У него были взлеты и падения здесь, но это никогда не выбивало его из колеи. Сегодня он был здесь, чтобы сделать разницу", — сообщил Кэррик BBC.