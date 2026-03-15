Кризисный "Тоттенхэм" ушел от поражения против "Ливерпуля"
Кризисный "Тоттенхэм" смог уйти от поражения в гостях у "Ливерпуля" на последней минуте — 1:1.
Ибраима Конате, Мохамед Салах и Уго Экитике оказались переведены на скамейку запасных "красных". Зато с первых минут вышли Джо Гомес, Рио Нгумоа и Коди Гакпо. Алиссон вернулся на ворота.
Относительно выезда к "Атлетико" голкипер Гульельмо Викарио был восстановлен в стартовом составе "шпор". Раду Дрэгушин, Соуза и Доминик Соланке также получили свой шанс.
В отличие от матча в Мадриде посреди недели, здесь "Тоттенхэм" начал довольно неплохо, коленки у команды Игора Тудора не дрожали.
Однако многообещающий отрезок гостей оборвался пропущенным голом на 18-й минуте. Это Доминик Собослаи великолепно исполнил штрафной удар — 1:0.
В дальнейшем "Ливерпуль" доминировал над соперником, но действовал в невысоком темпе. На 36-й минуте Гакпо едва не удвоил преимущество своей команды, однако Викарио перевел его удар в штангу.
В концовке первого тайма "шпоры" пару раз огрызнулись ударами головой Ришарлисона, но первый оказался неточным, а второй был отражен Алиссоном.
Во втором тайме гости продолжили стойко держаться, не позволяя сопернику забить второй гол. От досады Арне Слот даже произвел тройную замену, но это слабо повлияло на игру.
В концовке "Ливерпуль" словно отчаялся забить второй гол и сосредоточился на удержании минимального преимущества, за что был наказан на последней минуте основного времени. Рандаль Коло-Муани поборолся за мяч после длинной передачи Викарио, после чего покатил в штрафной на свободного Ришарлисона, а тот пробил в касание — 1:1.
На последних секундах хозяева убежали в контратаку, но удар Экитике был заблокирован Раду Дрэгушином.
Ожидания многих насчет того, что "Тоттенхэм" окажется мальчиками для битья, совершенно не оправдались. "Шпоры" упирались, имели кое-какие моменты и в итоге были вознаграждены за свою стойкость.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
15.03.2026 21:30
Уикенд мечты для МЮ
(ответить)
клопп топ, просто не везучий
по сути в нынешней конкуренции в англии и европе он бы на изи 3-4 апл оформил и лч примерно столько же за тот отрезок что был в ливере.
(ответить)
Однако... Челси даже такому Ливерпулю решил жопу занюхать)
(ответить)
2ой таки не забили и сами устроились на ничью, мыслями все в лч(
(ответить)
Теперь осечка Тудора с лысым протеже выглядит еще более комично.
(ответить)
подзалупл в ле, тотеншит в пердив. согласны?
(ответить)
Уровень понимания футбола слота=тудор.
(ответить)
В пи3ду этого лысого. Весь сезон нет никакой игры, есть только Собослаи. Ну и ван Дейк нет-нет затолкает головой и всё. Сил нет уже смотреть эту импотенцию.
(ответить)
ливерзалупа такая ливерзалупа
того маму ебал кто надоумел болеть меня за этот недоклуб
(ответить)
ладно, все равно ттх - форест не теряет в актуалочке) по сути ничего то не изменилось для шпор.
ето очко не туда не сюда, только по последнему туру уже будет ясно ценность етого поинта.
оно даже в минус может сработать ибо теперь походу тудора оставят, а ето не факт что даже к лучшему
после проеба уволили бы 100%
(ответить)
Уровень атакующих игроков ливерпуля в этой игре это мрак)
(ответить)
Арне Слат четко ведет команду. В ЛЕ, где ей и место.
(ответить)
Дефолтный заглот стайл. Мариновать Кьезу 87 минут, притом играть с Гакпо и Нгумоа... Лысый вы6лядок. Игры как небыло, так и нет, притом на любом участке поля. Два года деградации.
(ответить)
биталик накаркал - вот и результат. гасить надо этих биталей - они всему виной!
(ответить)
Более лучшего сезона представить нельзя, если Арсенал становится чемпионом, а Тоттенхем вылетает в чемпионшип.
(ответить)
почему арсигейцы, подзалуплы и фатима - самые тупые в футбольных вопросах?
15.03.2026 19:38 # удалить
narcot
Исламопуль сегодня оступится.
(ответить)
15.03.2026 17:11 #
redwhitegun
Гудибенинги возят ебалом об газон хваленого Керрика на его поле)
(ответить)
(ответить)
ливерглоты, надеюсь вам этих 2 проебаных очка аукнуться в концовке, такие вы конченные ...
впереди выезды к брайтону эвертону мю вилле, домашний матч с чарли , который к тому времени надеюсь уже не будет в такой дерьмовой форме физовой
удачи вам, портовые вы6лядки...рано я запредиктил гарантированную лч для заглотпуля. Команда то у вас мертвее мертвой, чтобы такой птнх дома не обыграть
(ответить)
Не выиграть у нынешнего тотенхэма это просто позор
(ответить)
Вот сегодня я скажу, что Слот долбоёб. Создал сам себе проблему уёбищным стартовым составом. Сука, выпусти ты норм старт, выеби этих немощей в первом тайме и впускай своих пионеров тупорылых. Блять это ж надо Гакпо в центр засунуть, а на крайки тупорылых нигеров поставить. Сука.
(ответить)
Нахуй этого СЛота….Этому уебищу уже дал все шансы что были...
Играет с мертвым соперником в ебучие 1-0 - запоров 505 моментов...И потом пропускает с 0,01 Хг какую то куйню…
Клоп уже бы разьебал этот ТТХ 5-0 до 60 минуты.
Гомесы Хуйомысы - мандражные тоже нахуй с команды...
(ответить)
