Кризисный "Тоттенхэм" ушел от поражения против "Ливерпуля"

Кризисный "Тоттенхэм" смог уйти от поражения в гостях у "Ливерпуля" на последней минуте — 1:1.

Ибраима Конате, Мохамед Салах и Уго Экитике оказались переведены на скамейку запасных "красных". Зато с первых минут вышли Джо Гомес, Рио Нгумоа и Коди Гакпо. Алиссон вернулся на ворота.



Относительно выезда к "Атлетико" голкипер Гульельмо Викарио был восстановлен в стартовом составе "шпор". Раду Дрэгушин, Соуза и Доминик Соланке также получили свой шанс.



В отличие от матча в Мадриде посреди недели, здесь "Тоттенхэм" начал довольно неплохо, коленки у команды Игора Тудора не дрожали.



Однако многообещающий отрезок гостей оборвался пропущенным голом на 18-й минуте. Это Доминик Собослаи великолепно исполнил штрафной удар — 1:0.



В дальнейшем "Ливерпуль" доминировал над соперником, но действовал в невысоком темпе. На 36-й минуте Гакпо едва не удвоил преимущество своей команды, однако Викарио перевел его удар в штангу.



В концовке первого тайма "шпоры" пару раз огрызнулись ударами головой Ришарлисона, но первый оказался неточным, а второй был отражен Алиссоном.



Во втором тайме гости продолжили стойко держаться, не позволяя сопернику забить второй гол. От досады Арне Слот даже произвел тройную замену, но это слабо повлияло на игру.



В концовке "Ливерпуль" словно отчаялся забить второй гол и сосредоточился на удержании минимального преимущества, за что был наказан на последней минуте основного времени. Рандаль Коло-Муани поборолся за мяч после длинной передачи Викарио, после чего покатил в штрафной на свободного Ришарлисона, а тот пробил в касание — 1:1.



На последних секундах хозяева убежали в контратаку, но удар Экитике был заблокирован Раду Дрэгушином.



Ожидания многих насчет того, что "Тоттенхэм" окажется мальчиками для битья, совершенно не оправдались. "Шпоры" упирались, имели кое-какие моменты и в итоге были вознаграждены за свою стойкость.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче