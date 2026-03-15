Руни призвал "Юнайтед" оставить Кэррика

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красные дьяволы" обязаны оставить Майкла Кэррика своим главным тренером после окончания сезона.

В воскресенье "Юнайтед" одержал свою седьмую победу в восьми матчах при Кэррике, одолев "Астон Виллу" со счетом 3:1.



"Юнайтед" сделал очередной шаг к возвращению в Лигу Чемпионов, и Руни убежден, что Кэррик заслуживает получить свою работу на постоянной основе.



"100 процентов, он должен получить эту работу. Я уже говорил это. Я знал, что так будет с Майклом Кэрриком".



"Я очень хорошо его знаю. Я знаю его характер, его личные качества. Они нуждались в холодной голове и в том, кто знает клуб, а игрокам нужна была любовь, и он дал это".



"Мы видим, что игроки показывают более качественный футбол, улучшилась командная игра, и они выглядят очень сильной командой. Так зачем менять его на кого-нибудь?"



"После своего количества матчей у него наивысший показатель побед среди всех тренеров "Манчестер Юнайтед". На мой взгляд, он должен получить эту работу".



"Он показывает, что для него не проблема тренировать на этом уровне. Игроки слушаются его, фанаты поддерживают его".



"Зачем его менять? Зачем рисковать и приглашать кого-нибудь вроде Роберто Де Дзерби? На мой взгляд, он должен получить эту работу", — сообщил Руни BBC.