Эшли Коул назначен главным тренером "Чезены"

Итальянская "Чезена" подтвердила назначение экс-защитника "Челси" и "Арсенала" Эшли Коула своим новым главным тренером.

45-летний Коул заключил с "Чезеной" контракт до конца июня и в остатке сезона постарается помочь своему клубу выйти в Серию А.



"Чезена" становится первой самостоятельной тренерской работой Коула, который прежде трудился ассистентом в "Челси", "Эвертоне" и "Бирмингеме".



Также Коул ассистировал Ли Карсли в молодежной сборной Англии U-21, а затем и во взрослой сборной.



Будучи игроком, Коул накопил огромный опыт выступлений в Премьер-Лиге, а также провел 107 матчей за сборную Англии.