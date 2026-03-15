Эшли Коул назначен главным тренером "Чезены"
Итальянская "Чезена" подтвердила назначение экс-защитника "Челси" и "Арсенала" Эшли Коула своим новым главным тренером.
45-летний Коул заключил с "Чезеной" контракт до конца июня и в остатке сезона постарается помочь своему клубу выйти в Серию А.
"Чезена" становится первой самостоятельной тренерской работой Коула, который прежде трудился ассистентом в "Челси", "Эвертоне" и "Бирмингеме".
Также Коул ассистировал Ли Карсли в молодежной сборной Англии U-21, а затем и во взрослой сборной.
Будучи игроком, Коул накопил огромный опыт выступлений в Премьер-Лиге, а также провел 107 матчей за сборную Англии.
15.03.2026 20:00
Просмотров: 184
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
(ответить)
(ответить)
Добавить комментарий