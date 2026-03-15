"Юнайтед" победил "Виллу"

Беньямин Шешко "Манчестер Юнайтед" вернулся на победный путь, одолев в домашних стенах "Астон Виллу" со счетом 3:1.

В стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Диогу Далот появился вместо Нуссаира Мазрауи, Амад Диалло — вместо Беньямина Шешко.

Впервые за почти два месяца в старте "вилланов" был назван Джон Макгинн. Также с первых минут вышли Тайрон Мингс и Росс Баркли.

Матч начался в невысоком темпе, ни одна из команд не решалась проявить инициативу. Постепенно "Юнайтед" обозначил некоторое преимущество, пару раз опасно подавал с фланга Матеус Кунья, а на 22-й минуте Диалло своим ударом головой заставил голкипера "Виллы" Эмилиано Мартинеса совершить хороший сейв на линии ворот.

Момент Диалло так и остался единственным голевым шансом в первом тайме. Действиям обеих команд в первом тайме не хватало остроты.

Второй тайм "дьяволы" начали довольно активно и уже на 53-й минуте открыли счет. Бруну Фернандеш подал угловой, а Каземиро сыграл на опережение и головой сбросил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Гости хорошо отреагировали на пропущенный гол, активизировавшись и сравняв счет на 64-й минуте. Люка Динь подхватил мяч на подступах к штрафной и вернул его внутрь площадки, а там Баркли нанес удар в касание — 1:1.

Однако на 71-й минуте "Юнайтед" вновь вышел вперед. Фернандеш с левого фланга сделал передачу на рывок Куньи, который вошел в штрафную по краю и нанес обводящий удар — 2:1.

Точка в матче была поставлена на 81-й минуте, когда вышедший на замену Шешко подкараулил отскок от Ламара Богарда в штрафной, развернулся и пробил — 3:1.

После гола Каземиро возникло ощущение, что "Юнайтед" утратил контроль над игрой. "Вилла" даже сравняла счет, но дальше этого дело не пошло. Команда Унаи Эмери слишком мало времени сыграла в полную силу.

Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2026 19:00

  1. sausage 15.03.2026 20:29 # sausage
    О чём и был разговор перед матчем. Ну нахуя мне весь тайм смотреть, как Нгумоа упражняется в перебирании ногами? Сука, ну покатайте вы поспокойнее. Шо слева, шо справа два тупореза. Думал вообще-то Фримпонг в защитке будет, а Сабо на своей позиции.
    Давай Салаха и Экетику.

  2. narcot 15.03.2026 20:25 # narcot
    Игор Тудор перед матчем с «Ливерпулем» поприветствовал лысого мужчину на бровке &#8722; им оказался Аллан Диксон из тренерского штаба «Тоттенхэма»

    Но интернет уверен, что хорватский тренер настолько переволновался после 4 поражений подряд, что умудрился перепутать его со Слотом

  3. dembo 15.03.2026 20:24 # dembo
    Запомните : асегноль ето заднеприводная ссака.

  4. dexter 15.03.2026 20:23 # dexter
    Дырявая хуета на Гомесе, чудом не пропустили.

  5. vorot-kunem 15.03.2026 20:22 # vorot-kunem
    Вперед Ливер! Гаси Курей, давно должны вылететь в чемпионшип, еще так с года 2010 буду.

  6. dembo 15.03.2026 20:17 # dembo
    Шпоры выиграют чемпионшип, а ливапю лч

  7. wengerrrro 15.03.2026 20:14 # wengerrrro
    ну почему вирц такой лоускилл в этом футболе ливерпуля, вообще не знает где и что ему делать(

  8. dembo 15.03.2026 20:08 # dembo
    Да фланги атаки у ливапю це шось

    2 бездаря с дредами соревнуются кто тупее)

  9. wengerrrro 15.03.2026 20:04 # wengerrrro
    накуя они играют через этого нищего молодняка слева. все атаки вообще ничем не заканчиваются

  10. akado 15.03.2026 20:01 # akado
    Топ матч начинается, Комо-Рома, болеем за Сеска, битва за ЛЧ.

  11. dembo 15.03.2026 19:56 # dembo
    Форест шпоры очный матч следующий тур)))

  12. novocaine 15.03.2026 19:50 # novocaine
    Викарио))))

  13. ooaaaa 15.03.2026 19:50 # ooaaaa
    Собо ставит рекорд по штрафным за сезон? в апл

  14. electric 15.03.2026 19:49 # electric
    КНЯЗЬ!!!

  15. lovrentiy 15.03.2026 19:49 # lovrentiy
    Красиво

  16. dembo 15.03.2026 19:49 # dembo
    Хотя ето конечно гол бездаря на воротах))

  17. dembo 15.03.2026 19:48 # dembo
    Лучий в мире на штрафных за работой


    Ихихих

  18. lovrentiy 15.03.2026 19:48 # lovrentiy
    Шпоры ринулись в атаку, может быть даже хорошо что открытый футбол пошёл.

  19. ooaaaa 15.03.2026 19:47 # ooaaaa
    чего вилла на таком спаде?

  20. redwhitegun 15.03.2026 19:45 # redwhitegun
    Вангую гол Ливерпуля с углового)

