"Юнайтед" победил "Виллу"
"Манчестер Юнайтед" вернулся на победный путь, одолев в домашних стенах "Астон Виллу" со счетом 3:1.
В стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Диогу Далот появился вместо Нуссаира Мазрауи, Амад Диалло — вместо Беньямина Шешко.
Впервые за почти два месяца в старте "вилланов" был назван Джон Макгинн. Также с первых минут вышли Тайрон Мингс и Росс Баркли.
Матч начался в невысоком темпе, ни одна из команд не решалась проявить инициативу. Постепенно "Юнайтед" обозначил некоторое преимущество, пару раз опасно подавал с фланга Матеус Кунья, а на 22-й минуте Диалло своим ударом головой заставил голкипера "Виллы" Эмилиано Мартинеса совершить хороший сейв на линии ворот.
Момент Диалло так и остался единственным голевым шансом в первом тайме. Действиям обеих команд в первом тайме не хватало остроты.
Второй тайм "дьяволы" начали довольно активно и уже на 53-й минуте открыли счет. Бруну Фернандеш подал угловой, а Каземиро сыграл на опережение и головой сбросил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Гости хорошо отреагировали на пропущенный гол, активизировавшись и сравняв счет на 64-й минуте. Люка Динь подхватил мяч на подступах к штрафной и вернул его внутрь площадки, а там Баркли нанес удар в касание — 1:1.
Однако на 71-й минуте "Юнайтед" вновь вышел вперед. Фернандеш с левого фланга сделал передачу на рывок Куньи, который вошел в штрафную по краю и нанес обводящий удар — 2:1.
Точка в матче была поставлена на 81-й минуте, когда вышедший на замену Шешко подкараулил отскок от Ламара Богарда в штрафной, развернулся и пробил — 3:1.
После гола Каземиро возникло ощущение, что "Юнайтед" утратил контроль над игрой. "Вилла" даже сравняла счет, но дальше этого дело не пошло. Команда Унаи Эмери слишком мало времени сыграла в полную силу.
15.03.2026 19:00
О чём и был разговор перед матчем. Ну нахуя мне весь тайм смотреть, как Нгумоа упражняется в перебирании ногами? Сука, ну покатайте вы поспокойнее. Шо слева, шо справа два тупореза. Думал вообще-то Фримпонг в защитке будет, а Сабо на своей позиции.
Давай Салаха и Экетику.
Игор Тудор перед матчем с «Ливерпулем» поприветствовал лысого мужчину на бровке − им оказался Аллан Диксон из тренерского штаба «Тоттенхэма»
Но интернет уверен, что хорватский тренер настолько переволновался после 4 поражений подряд, что умудрился перепутать его со Слотом
Запомните : асегноль ето заднеприводная ссака.
Дырявая хуета на Гомесе, чудом не пропустили.
Вперед Ливер! Гаси Курей, давно должны вылететь в чемпионшип, еще так с года 2010 буду.
Шпоры выиграют чемпионшип, а ливапю лч
ну почему вирц такой лоускилл в этом футболе ливерпуля, вообще не знает где и что ему делать(
Да фланги атаки у ливапю це шось
2 бездаря с дредами соревнуются кто тупее)
накуя они играют через этого нищего молодняка слева. все атаки вообще ничем не заканчиваются
Топ матч начинается, Комо-Рома, болеем за Сеска, битва за ЛЧ.
Форест шпоры очный матч следующий тур)))
Викарио))))
Собо ставит рекорд по штрафным за сезон? в апл
КНЯЗЬ!!!
Красиво
Хотя ето конечно гол бездаря на воротах))
Лучий в мире на штрафных за работой
Ихихих
Шпоры ринулись в атаку, может быть даже хорошо что открытый футбол пошёл.
чего вилла на таком спаде?
Вангую гол Ливерпуля с углового)
