"Юнайтед" победил "Виллу"

"Манчестер Юнайтед" вернулся на победный путь, одолев в домашних стенах "Астон Виллу" со счетом 3:1.

В стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Диогу Далот появился вместо Нуссаира Мазрауи, Амад Диалло — вместо Беньямина Шешко.



Впервые за почти два месяца в старте "вилланов" был назван Джон Макгинн. Также с первых минут вышли Тайрон Мингс и Росс Баркли.



Матч начался в невысоком темпе, ни одна из команд не решалась проявить инициативу. Постепенно "Юнайтед" обозначил некоторое преимущество, пару раз опасно подавал с фланга Матеус Кунья, а на 22-й минуте Диалло своим ударом головой заставил голкипера "Виллы" Эмилиано Мартинеса совершить хороший сейв на линии ворот.



Момент Диалло так и остался единственным голевым шансом в первом тайме. Действиям обеих команд в первом тайме не хватало остроты.



Второй тайм "дьяволы" начали довольно активно и уже на 53-й минуте открыли счет. Бруну Фернандеш подал угловой, а Каземиро сыграл на опережение и головой сбросил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Гости хорошо отреагировали на пропущенный гол, активизировавшись и сравняв счет на 64-й минуте. Люка Динь подхватил мяч на подступах к штрафной и вернул его внутрь площадки, а там Баркли нанес удар в касание — 1:1.



Однако на 71-й минуте "Юнайтед" вновь вышел вперед. Фернандеш с левого фланга сделал передачу на рывок Куньи, который вошел в штрафную по краю и нанес обводящий удар — 2:1.



Точка в матче была поставлена на 81-й минуте, когда вышедший на замену Шешко подкараулил отскок от Ламара Богарда в штрафной, развернулся и пробил — 3:1.



После гола Каземиро возникло ощущение, что "Юнайтед" утратил контроль над игрой. "Вилла" даже сравняла счет, но дальше этого дело не пошло. Команда Унаи Эмери слишком мало времени сыграла в полную силу.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче