Кэррик считает, что Магуайр заслуживает вернуться в сборную Англии

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что его защитник Харри Магуайр заслуживает вернуться в сборную Англии.

33-летний Магуайр утвердился ключевым игроком "Юнайтед" при Кэррике, и Майклу кажется, что его ветеран как раз набрал свою лучшую форму в преддверии Чемпионата Мира.



"Харри играет хорошо. Думаю, это довольно очевидно, чтобы сказать это".



"Нам потребовалось некоторое время, чтобы провести его через эти недели и матчи, улучшая его физическую готовность".



"Думаю, он просто проявлял свой опыт в ситуациях. А также хладнокровие и понимание того, что необходимо. Он был так хорош".



"Что бы ни случилось насчет сборной Англии, он определенно вернулся в число кандидатов, если вообще когда-либо выбывал. Надеюсь, его вызовут", — цитирует Кэррика ESPN.