"Тоттенхэм" рассматривает до восьми кандидатов на замену Тудору

"Тоттенхэм" рассматривает до восьми кандидатов на замену своему временному тренеру Игору Тудору.

Тудор, назначенный "Тоттенхэмом" месяц назад, оказался на грани увольнения после того, как проиграл все четыре своих матча.



"Тоттенхэм" решил оставить Тудора на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье, и talkSPORT полагает, что в случае поражения на "Энфилде" "шпоры" могут избавиться от Игора, не дожидаясь международного перерыва позже в марте.



По информации источника, "Тоттенхэм" уже уведомил Тудора, что ищет варианты ему на замену. Клуб сообщил об этом Игору на утро после поражения 5:2 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов.



На радаре у "шпор" есть до восьми кандидатов, включая Шона Дайча, Роберто Де Дзерби, Маурисио Почеттино, Райана Мейсона и Робби Кина.