Мерсон считает, что будущее Слота зависит от попадания "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что будущее главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота зависит от попадания в Лигу Чемпионов.

В этом сезоне у "Ливерпуля" совершенно не сложилась защита титула, и сейчас "красные" претендуют лишь на попадание в топ-5 Премьер-Лиги.



Мерсон считает, что для клуба вроде "Ливерпуля" попадание в Лигу Чемпионов критически важно, поэтому Слот должен понимать, что находится на кону.



"Не думаю, что завоевание Кубка Англии имело бы какую-нибудь разницу для Арне Слота, если "Ливерпуль" не попадет в Лигу Чемпионов".



"Ливерпулю" нужно попасть в Лигу Чемпионов, им нужно следить за соблюдением финансовых правил, и если вы попали туда, то сможете приглашать более качественных игроков".



"В следующем сезоне эта история уже не повторится с "Ливерпулем". Им нужно подписать центрального защитника, и они снова будут среди лидеров. Этот сезон просто стал исключением".



"Это сложно, когда вы выиграли лигу и привели много новых игроков. Они выступают за один из крупнейших клубов в мире, и требуется время, чтобы освоиться здесь".



"Слоту нужно попасть в Лигу Чемпионов — иначе быть ему тренером "Тоттенхэма"! — цитирует Мерсона Sky Sports.