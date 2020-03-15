"Ньюкасл" хочет вернуть Андерсона

"Ньюкасл" хочет вернуть полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

Летом 2024 "Ньюкасл" продал Андерсона в "Форест" за 35 миллионов фунтов против своей воли — "сороки" были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.



С тех пор 23-летний Андерсон вырос в одного из лучших игроков на своей позиции, а также закрепился в основе сборной Англии, и заполучить Эллиота хотят ведущие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Грядущим летом "Ньюкасл" может попрощаться с Бруно Гимараэсом или Сандро Тонали, но это, утверждает TEAMtalk, может обеспечить "сорок" ресурсами для возвращения Андерсона.