"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Диоманде

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Яна Диоманде.

В своих 27 матчах за "РБ Лейпциг" в этом сезоне Диоманде забил 11 голов и отдал семь результативных передач, чем привлек внимание крупнейших клубов Европы.



Особенно настойчиво Диоманде сватают в Премьер-Лигу, и Кристиан Фальк из Bild утверждает, что в данный момент "Ливерпуль" является главным претендентом на 19-летнего ивуарийца.



А вот "Бавария" не собирается вступать в борьбу за Диоманде, которого "РБ Лейпциг" оценивает в 87 миллионов фунтов.



Диоманде часто называют потенциальным преемником для Мохамеда Салаха в "Ливерпуле", однако Ян способен сыграть на обоих флангах и также может стать заменой для Коди Гакпо, который не оправдывает ожиданий в этом сезоне.