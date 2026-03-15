Гвардиола: "Мы нуждаемся в голах Холанда"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команде не хватает голов нападающего Эрлинга Холанда.

В своих 12 последних матчах Премьер-Лиги Холанд забил лишь три гола, не сумев отличиться против "Вест Хэма" накануне (1:1).



Не смог забить Холанд и несколькими днями ранее против "Реала", даже ни разу не пробив по мячу, и форма Эрлинга заставляет Гвардиолу волноваться.



"Эрлинг знает, что мы нуждаемся в его голах. Нам также нужно создавать больше моментов для него, но здесь в начале первого тайма у него было три-четыре хороших момента, и он не забил".



"Но дело не только в нем. Это касается всех игроков. Но он вернется. Эрлинг вернется, и, возможно, это случится скоро".



"У нас невероятная команда. Мы играем так хорошо. Парни продолжат стараться, пока это возможно".



"У нас достаточно мастерства, но мы забили недостаточно голов, а они ("Вест Хэм") наказали нас".



"Нужно быть стабильнее, чтобы выиграть Премьер-Лигу. В прошлом у нас была стабильность, чтобы побеждать, побеждать и побеждать, мы всегда находили способ выиграть такого рода матч", — цитирует Гвардиолу ESPN.