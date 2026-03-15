Росеньор признал, что "Ньюкасл" забил в результате тактической ошибки "Челси"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что его команда совершила тактическую ошибку, когда пропустила от "Ньюкасла".

Судьбу матча Премьер-Лиги между "Челси" и "Ньюкаслом" накануне решил быстрый гол Энтони Гордона.



После поражения 0:1 Росеньор посетовал, что "сороки" использовали свой первый же момент. Однако Лиам чувствует, что в остальном "синие" доминировали над соперником



"Да, здесь есть тактический аспект. Мы прессингуем иным образом, нежели большинство команд. Это новый способ прессинга. Мы не включили прессинг и не закрыли позицию, как следовало. Ошибки случаются".



"У них не было ничего. Они ничего не создавали в игре, а мы дали им гол. Мы говорим о прессинге, и я думаю, прессинг был причиной, почему "Ньюкаслу" приходилось далеко выбивать мяч и почему мы контролировали игру".



"Но в тот момент мы совершили ошибку, и в данный момент есть такое ощущение, что каждая совершаемая нами ошибка оборачивается мячом в наших воротах. Нам нужно прекратить эти ошибки", — цитирует Росеньора Evening Standard.