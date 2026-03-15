30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 15 марта, четырьмя поединками продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИДС 17:00



"Кристал Пэлас" одержал три победы в пяти последних матчах Премьер-Лиги (2 поражения) — как и в 14 предыдущих (4 ничьи, 7 поражений). "Лидс" не выиграл ни одного из четырех последних поединков высшего дивизиона (2 ничьи, 2 поражения). "Орлы" ни разу не уступили в семи последних домашних встречах с "белыми" в чемпионате (4 победы, 3 ничьи).



"Пэлас" предстоит оценить готовность Даниэля Муньоса и Жан-Филиппа Матета.



"Лидс" устроит фитнес-тест для Ноа Окафора, которого беспокоила задняя поверхность бедра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Манчестер Юнайтед" забивает уже 17 матчей Премьер-Лиги кряду — с поражения 0:1 от "Эвертона" в ноябре. "Астон Вилла" выиграла лишь три из 11 последних матчей в чемпионате (3 ничьи, 5 поражений) — только четыре команды набрали очков меньше за этот период. "Красные дьяволы" проиграли только две из 37 последних домашних встреч с "вилланами" в высшем дивизионе — 0:1 в декабре 2009 и сентябре 2021.



Защитник "Юнайтед" Нуссаир Мазрауи в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Ньюкасла". Лисандро Мартинес, Маттейс Де Лигт и Патрик Доргу остаются в лазарете. Мейсон Маунт приступил к тренировкам.



Капитан "Виллы" Джон Макгинн вернулся в строй и посреди недели уже вышел на замену. Юри Тилеманс и Бубакар Камара все еще лечатся. Мэтти Кэш под вопросом.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ФУЛХЭМ 17:00



"Ноттингем Форест" не знает побед дома в Премьер-Лиге уже шесть матчей кряду (3 ничьи, 3 поражения). "Фулхэм" — одна из двух команд, которые еще не пропускали в первые 15 минут в этом сезоне английского первенства (также "Манчестер Сити"). "Лесники" выиграли только одну из семи встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге (6 поражений) — 3:1 дома в апреле 2024.



Остаток сезона "Форест" проведет без Джона Виктора и Николо Савоны. Крис Вуд вернется в следующем месяце, как и Штефан Ортега, Жаир Кунья и Дан Ндойе. Также отсутствует Вилли Боли.



Бомбардир "Фулхэма" Харри Уилсон пропустил два последних матча из-за травмы лодыжки и имеет минимальные шансы сыграть в воскресенье. Еще одной потерей может стать Кевин.



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 19:30



"Ливерпуль" потерпел уже девять поражений в этом сезоне Премьер-Лиге — больше, чем в двух предыдущих вместе взятых. 66 процентов своих очков в этой кампании английского первенства (19 из 29) "Тоттенхэм" набрал на выезде — выше этот показатель был только у "Ипсвича" в 2024/25 (68%) и "Кристал Пэлас" в 1997/98 (67%). "Красные" уступили лишь однажды в 31 последней домашней встрече со "шпорами" в чемпионате (21 победа, 9 поражений) — 0:2 в мае 2011.



"Ливерпуль" надеется на возвращение своего первого номера Алиссона. Федерико Кьеза оправился после болезни. Джованни Леони, Конор Брэдли, Ватару Эндо и Александер-Исак команде не помогут.



Новыми потерями "Тоттенхэма" стали Кристиан Ромеро и Жоау Палинья, которые столкнулись головами в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико". Дестини Удоджи и Ив Биссума пока не готовы, Конор Галлахер под вопросом из-за болезни. Микки Ван де Вен отбывает дисквалификацию.