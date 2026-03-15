Росеньор обсудит с судейским корпусом вмешательство Тирни в собрание игроков "Челси"
Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор пообещал поговорить с судейским корпусом насчет вмешательства рефери Пола Тирни в командное собрание своих игроков перед матчем против "Ньюкасла".
Перед началом матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне зрители стали свидетелями невероятных сцен. Игроки "Челси" окружили Тирни и обнялись, произнеся напутственные слова.
С недавних пор у "Челси" появилась такая традиция собираться в центре поля перед началом игры, однако вмешательство в это рефери не кажется Росеньору уместным.
"Буду честен. Я не разговаривал с Полом сегодня или его арбитрами, но я поговорю с судейским корпусом, чтобы попытаться понять, почему это произошло сегодня".
"Нам сказали, что есть правила, требующие точно соблюдать время".
"Я просто хочу найти решение этому. Мы говорим о том, что по своей важности ничуть не сравнится с тем, что было в игре", — цитирует Росеньора talkSPORT.
15.03.2026 07:00
Последние комментарии:
На аватарку сойдёт
(ответить)
они нагнулись перед судейкой) гпенсы хули
(ответить)
эта мразь еще работает(((
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий