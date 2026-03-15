Росеньор обсудит с судейским корпусом вмешательство Тирни в собрание игроков "Челси"

Пол Тирни Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор пообещал поговорить с судейским корпусом насчет вмешательства рефери Пола Тирни в командное собрание своих игроков перед матчем против "Ньюкасла".

Перед началом матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне зрители стали свидетелями невероятных сцен. Игроки "Челси" окружили Тирни и обнялись, произнеся напутственные слова.

С недавних пор у "Челси" появилась такая традиция собираться в центре поля перед началом игры, однако вмешательство в это рефери не кажется Росеньору уместным.

"Буду честен. Я не разговаривал с Полом сегодня или его арбитрами, но я поговорю с судейским корпусом, чтобы попытаться понять, почему это произошло сегодня".

"Нам сказали, что есть правила, требующие точно соблюдать время".

"Я просто хочу найти решение этому. Мы говорим о том, что по своей важности ничуть не сравнится с тем, что было в игре", — цитирует Росеньора talkSPORT.





Автор mihajlo   

Дата 15.03.2026 07:00

Последние комментарии:




  1. anabanana94 15.03.2026 07:19 # anabanana94
    На аватарку сойдёт

  2. gunars 15.03.2026 07:18 # gunars
    они нагнулись перед судейкой) гпенсы хули

  3. vals1702 15.03.2026 07:18 # vals1702
    эта мразь еще работает(((

