Росеньор обсудит с судейским корпусом вмешательство Тирни в собрание игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор пообещал поговорить с судейским корпусом насчет вмешательства рефери Пола Тирни в командное собрание своих игроков перед матчем против "Ньюкасла".

Перед началом матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне зрители стали свидетелями невероятных сцен. Игроки "Челси" окружили Тирни и обнялись, произнеся напутственные слова.



С недавних пор у "Челси" появилась такая традиция собираться в центре поля перед началом игры, однако вмешательство в это рефери не кажется Росеньору уместным.



"Буду честен. Я не разговаривал с Полом сегодня или его арбитрами, но я поговорю с судейским корпусом, чтобы попытаться понять, почему это произошло сегодня".



"Нам сказали, что есть правила, требующие точно соблюдать время".



"Я просто хочу найти решение этому. Мы говорим о том, что по своей важности ничуть не сравнится с тем, что было в игре", — цитирует Росеньора talkSPORT.



