Эшли Коул возглавит "Чезену"

Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и сборной Англии Эшли Коул близок к назначению главным тренером "Чезены" из второго итальянского дивизиона.

45-летний Коул не имеет самостоятельного тренерского опыта, однако с момента завершения своей карьеры в 2019 году Эшли успел поработать ассистентом в "Челси", "Эвертоне" и "Бирмингеме".



Также Коул помогал Ли Карсли в молодежной сборной Англии U-21, а затем и во взрослой сборной.



Как сообщает The Athletic, первую самостоятельную работу на тренерском поприще Коул получит в "Чезене", которая по итогам сезона 2023/24 поднялась в Серию Б, где сейчас занимает восьмое место.



Будучи игроком, Коул провел 384 матча в Премьер-Лиге и еще 107 за сборную Англии.