Артета похвалил "волшебного" Доумана
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего юного полузащитника Макса Доумана после победы над "Эвертоном".
Сломить сопротивление "Эвертона" в субботнем матче Премьер-Лиги "Арсеналу" удалось в самой концовке благодаря вышедшему на замену Доуману.
Сперва Доуман выполнил подачу в штрафную, чем заставил ошибиться голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, и Виктор Дьекереш уже поразил пустые ворота.
А на исходе компенсированного времени Доуман убежал в контратаку и в возрасте 16 лет и 73 дней стал самым молодым автором гола в Премьер-Лиге за всю историю.
После победы со счетом 2:0 Артета отметил умение Доумана играть под давлением, а также дал прогноз насчет дальнейшей карьеры английского юниора.
"Он менял игру каждый раз, когда получал мяч. Он созидал, и благодаря ему мы выглядели опаснее. Это просто ненормально, что он делает это в таком возрасте, в таких условиях, при таком давлении, когда от вас ожидают победы в матче".
"Это было волшебно, вся скамейки и игроки подпрыгнули вместе с трибунами. Это был прекрасный день".
"Это так естественно для него. Он не ощущает давления, и это лучшая вещь. Он делает то, что чувствует, и я уверен, что при наличии такого таланта с ним будут происходить хорошие вещи", — цитирует Артету The Independent.
15.03.2026 00:05
Как минимум уже вошёл в историю АПЛ
