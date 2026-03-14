"Челси" проиграл дома "Ньюкаслу"

"Челси" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Ньюкасла", так и не сумев ответить на быстрый гол Энтони Гордона.

Роберт Санчес вернулся на ворота "синих". Алехандро Гарначо заменил дисквалифицированного Педру Нету.



Относительно 1:1 с "Барселоной" в стартовом составе "сорок" произошло шесть изменений. Вернулись Свен Ботман, Тино Ливраменто, Джо Уиллок, Джекйкоб Мерфи, Энтони Гордон и Ник Вольтемаде.



Хозяева лучше начали матч, создали несколько моментов, но на 18-й минуте провалились в обороне. Уиллок убежал в прорыв по центру и, стянув на себя внимание защитника и голкипера, позволил Гордону поразить пустые ворота — 0:1.



В остатке первого тайма "Ньюкасл", продолжая играть вторым номером, претендовал на пенальти, а Джейкоб Рэмсси ударом с рикошетом заставил Санчеса совершить хороший сейв.



После перерыва "Челси" владел инициативой, а "сороки" по-прежнему ждали возможностей для контратак. Такая возможность возникла на 69-й минуте, когда Гордон классно пробивал с дистанции, но Санчес спас свою команду.



Гости атаковали слишком беззубо, чтобы рассчитывать на забитый гол, поэтому хозяева отстояли свою победу. Избавить свою команду от поражения в концовке мог лишь Джеймс, но его удар со штрафного пришелся в штангу.



"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче