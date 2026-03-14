"Челси" проиграл дома "Ньюкаслу"

Энтони Гордон "Челси" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Ньюкасла", так и не сумев ответить на быстрый гол Энтони Гордона.

Роберт Санчес вернулся на ворота "синих". Алехандро Гарначо заменил дисквалифицированного Педру Нету.

Относительно 1:1 с "Барселоной" в стартовом составе "сорок" произошло шесть изменений. Вернулись Свен Ботман, Тино Ливраменто, Джо Уиллок, Джекйкоб Мерфи, Энтони Гордон и Ник Вольтемаде.

Хозяева лучше начали матч, создали несколько моментов, но на 18-й минуте провалились в обороне. Уиллок убежал в прорыв по центру и, стянув на себя внимание защитника и голкипера, позволил Гордону поразить пустые ворота — 0:1.

В остатке первого тайма "Ньюкасл", продолжая играть вторым номером, претендовал на пенальти, а Джейкоб Рэмсси ударом с рикошетом заставил Санчеса совершить хороший сейв.

После перерыва "Челси" владел инициативой, а "сороки" по-прежнему ждали возможностей для контратак. Такая возможность возникла на 69-й минуте, когда Гордон классно пробивал с дистанции, но Санчес спас свою команду.

Гости атаковали слишком беззубо, чтобы рассчитывать на забитый гол, поэтому хозяева отстояли свою победу. Избавить свою команду от поражения в концовке мог лишь Джеймс, но его удар со штрафного пришелся в штангу.

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2026 22:35

Просмотров: 670

  1. litvin1235 14.03.2026 23:41 # litvin1235
    Кто-нибудь скажет, что это было не очевидно?

  2. chelsiukpro 14.03.2026 23:05 # chelsiukpro
    Летом защиту и кипера надо искать. Оставить Чалобу Сарра и Колвина цз. Фофана пусть в полузащиту отправляет в защитниках плох в важных моментах. Сегодня на нем касяк! Тосин на пенсию. Вообщем нужен как мин 1 цз и голкипер N1 ну один атакующий.

  3. shearer1 14.03.2026 22:52 # shearer1
    Заслуженая победа

  4. geronimo 14.03.2026 22:52 # geronimo
    Нынешний Челси это днище.

  5. brown-ale 14.03.2026 22:43 # brown-ale
    Победа без напряга. Барсучки на очереди.

  6. dembo 14.03.2026 22:39 # dembo
    Не знаю к кому претензия, но игроки просто мертвейшие, физуха унылое гавно

    Ремонтады залупады...забудьте...вовремя скатились в уг, в самый важный отрезок сезона.

    Попасть в лч можно будет только за счет виллы.


    Кубок англии как пофартит. Гг вп. Етот иатч просто убил желание даже ремонтаду с псж врубать....

  7. sean-dyche18plus 14.03.2026 22:37 # sean-dyche18plus
    Вонючие сороки отскочили

