"Арсенал" вырвал победу против "Эвертона"

Виктор Дьекереш "Арсенал" сделал очередной шаг к титулу Премьер-Лиги, в самой концовке вырвав победу против "Эвертона" — 2:0.

На левый фланг обороны "канониров" вернулся Риккардо Калафьори, заменив Пьеро Инкапье. Также свой шанс получили Нони Мадуэке и Кай Хаверц.

В старт "ирисок" вернулись Майкл Кин и Джейк О'Брайен, заменив Джаррада Брантуэйта и Джеймса Тарковски.

На 13-й минуте голкипер домашней команды Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв после удара головой Букайо Сака, однако уже был зафиксирован офсайд.

"Арсенал" имел подавляющее преимущество по владению мячом в начале матча, но вскоре "Эвертон" огрызнулся ударом Дуайта Макнила, под который подставил свою ногу Калафьори.

Буквально в следующей атаке Макнил с дистанции закрутил мяч в дальнюю штангу. Снаряд отскочил прямо на Илимана Ндиайе, однако тот не успел подстроиться и сыграть на добивании.

Отделавшись испугом, "канониры" продолжили нагнетать давление, однажды претендовали на пенальти, но соперник трудился в поте лица, удержав счет 0:0 до свистка на перерыв.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот Райи, но Давид отразил удар Бету с близкого расстояния. Далее "Эвертон" вновь сосредоточился на оборонительных действиях.

Давление хозяев все же принесло свои плоды, несмотря на отсутствие явных моментов. На 89-й минуте Пикфорд неудачно сыграл на выходе, а Инкапье сделал скидку на Виктора Дьекереша, и тот с близкого расстояния поразил пустые ворота — 1:0.

Уже на исходе компенсированного времени 16-летний Макс Доуман убежал в контратаку и завел мяч в пустые ворота — 2:0.

Атакам "Арсенала" не хватало остроты, вдобавок "канониры" вполне могли пропустить пару раз, однако все закончилось благополучно для подопечных Микеля Артеты.

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2026 22:30

Просмотров: 1910

  1. litvin1235 14.03.2026 23:40 # litvin1235
  2. v-0987654321 14.03.2026 23:37 # v-0987654321
  3. hachidlo 14.03.2026 23:36 # hachidlo
  4. v-0987654321 14.03.2026 23:27 # v-0987654321
  5. v-0987654321 14.03.2026 23:23 # v-0987654321
  6. v-0987654321 14.03.2026 23:22 # v-0987654321
  7. hachidlo 14.03.2026 23:21 # hachidlo
  8. narcot 14.03.2026 23:17 # narcot
  9. narcot 14.03.2026 23:15 # narcot
  10. v-0987654321 14.03.2026 23:14 # v-0987654321
  11. v-0987654321 14.03.2026 23:10 # v-0987654321
  12. hachidlo 14.03.2026 23:06 # hachidlo
  13. v-0987654321 14.03.2026 23:05 # v-0987654321
  14. theo-zm 14.03.2026 23:00 # theo-zm
    Сити в гостях у вести хема
    Вряд ли балы Арсеналу подарят просто так

  15. imf-tau 14.03.2026 22:58 # imf-tau
    Дауман имхо перевернул игру, почему ротета его на скамейке держит - загадка.

  16. narcot 14.03.2026 22:58 # narcot
  17. gameboy 14.03.2026 22:56 # gameboy
  18. redwhitegun 14.03.2026 22:56 # redwhitegun
    Каслу удачи в испании, надеюсь они смогут показать этим неженкам где раки зимуют)

  19. v-0987654321 14.03.2026 22:56 # v-0987654321
  20. shearer1 14.03.2026 22:54 # shearer1
