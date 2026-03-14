"Арсенал" вырвал победу против "Эвертона"

"Арсенал" сделал очередной шаг к титулу Премьер-Лиги, в самой концовке вырвав победу против "Эвертона" — 2:0.

На левый фланг обороны "канониров" вернулся Риккардо Калафьори, заменив Пьеро Инкапье. Также свой шанс получили Нони Мадуэке и Кай Хаверц.



В старт "ирисок" вернулись Майкл Кин и Джейк О'Брайен, заменив Джаррада Брантуэйта и Джеймса Тарковски.



На 13-й минуте голкипер домашней команды Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв после удара головой Букайо Сака, однако уже был зафиксирован офсайд.



"Арсенал" имел подавляющее преимущество по владению мячом в начале матча, но вскоре "Эвертон" огрызнулся ударом Дуайта Макнила, под который подставил свою ногу Калафьори.



Буквально в следующей атаке Макнил с дистанции закрутил мяч в дальнюю штангу. Снаряд отскочил прямо на Илимана Ндиайе, однако тот не успел подстроиться и сыграть на добивании.



Отделавшись испугом, "канониры" продолжили нагнетать давление, однажды претендовали на пенальти, но соперник трудился в поте лица, удержав счет 0:0 до свистка на перерыв.



Второй тайм начался с опасного момента у ворот Райи, но Давид отразил удар Бету с близкого расстояния. Далее "Эвертон" вновь сосредоточился на оборонительных действиях.



Давление хозяев все же принесло свои плоды, несмотря на отсутствие явных моментов. На 89-й минуте Пикфорд неудачно сыграл на выходе, а Инкапье сделал скидку на Виктора Дьекереша, и тот с близкого расстояния поразил пустые ворота — 1:0.



Уже на исходе компенсированного времени 16-летний Макс Доуман убежал в контратаку и завел мяч в пустые ворота — 2:0.



Атакам "Арсенала" не хватало остроты, вдобавок "канониры" вполне могли пропустить пару раз, однако все закончилось благополучно для подопечных Микеля Артеты.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче