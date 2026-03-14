"Арсенал" вырвал победу против "Эвертона"
"Арсенал" сделал очередной шаг к титулу Премьер-Лиги, в самой концовке вырвав победу против "Эвертона" — 2:0.
На левый фланг обороны "канониров" вернулся Риккардо Калафьори, заменив Пьеро Инкапье. Также свой шанс получили Нони Мадуэке и Кай Хаверц.
В старт "ирисок" вернулись Майкл Кин и Джейк О'Брайен, заменив Джаррада Брантуэйта и Джеймса Тарковски.
На 13-й минуте голкипер домашней команды Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв после удара головой Букайо Сака, однако уже был зафиксирован офсайд.
"Арсенал" имел подавляющее преимущество по владению мячом в начале матча, но вскоре "Эвертон" огрызнулся ударом Дуайта Макнила, под который подставил свою ногу Калафьори.
Буквально в следующей атаке Макнил с дистанции закрутил мяч в дальнюю штангу. Снаряд отскочил прямо на Илимана Ндиайе, однако тот не успел подстроиться и сыграть на добивании.
Отделавшись испугом, "канониры" продолжили нагнетать давление, однажды претендовали на пенальти, но соперник трудился в поте лица, удержав счет 0:0 до свистка на перерыв.
Второй тайм начался с опасного момента у ворот Райи, но Давид отразил удар Бету с близкого расстояния. Далее "Эвертон" вновь сосредоточился на оборонительных действиях.
Давление хозяев все же принесло свои плоды, несмотря на отсутствие явных моментов. На 89-й минуте Пикфорд неудачно сыграл на выходе, а Инкапье сделал скидку на Виктора Дьекереша, и тот с близкого расстояния поразил пустые ворота — 1:0.
Уже на исходе компенсированного времени 16-летний Макс Доуман убежал в контратаку и завел мяч в пустые ворота — 2:0.
Атакам "Арсенала" не хватало остроты, вдобавок "канониры" вполне могли пропустить пару раз, однако все закончилось благополучно для подопечных Микеля Артеты.
14.03.2026 22:30
Сити в гостях у вести хема
Вряд ли балы Арсеналу подарят просто так
(ответить)
Дауман имхо перевернул игру, почему ротета его на скамейке держит - загадка.
пидорсенал ничего не создал за 80 минут. о чём тут пишут вротвые6анные гг
Каслу удачи в испании, надеюсь они смогут показать этим неженкам где раки зимуют)
1 Арсенал 38
2 Мансити 38
3 Убицапуль 38
4 Манютд 38
5 Астонмартин 38
6 Ишакси 43
Скринге
Ньюкасл чемпик чё
