"Ливерпуль" продлил контракт с Алиссоном
"Ливерпуль" продлил контракт со своим основным голкипером Алиссоном на сезон 2026/27.
Алиссон надежно защищает ворота "Ливерпуля" после своего перехода из "Ромы" в 2018 году. Вместе с "красными" 33-летний бразилец завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
Алиссон сохраняет репутацию одного из лучших голкиперов в мире, несмотря на обозначившиеся в последние годы проблемы со здоровьем.
Контракт Алиссона истекал уже в конце этого сезона, однако Пол Джойс из The Times сообщает, что "Ливерпуль" воспользовался своей опцией продления на 12 месяцев, и теперь будущее игрока связано с мерсисайдским клубом до лета 2027.
14.03.2026 22:00
