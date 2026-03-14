Большие клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к правому защитнику "Брентфорда" Майклу Кайоде в преддверии летнего трансферного окна.

Кайоде выходил в стартовом составе на 28 из 29 матчей "Брентфорда" в этом сезоне Премьер-Лиги, помогая команде Кита Эндрюса сражаться за попадание в еврокубки.



Формально Кайоде не совершил результативных действий в этом сезоне Премьер-Лиги, однако вбросы Майклом аутов стал грозным оружием "пчел" в этом сезоне.



По информации итальянской газеты La Stampa, своей игрой Кайоде заинтересовал "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", а также дортмундскую "Боруссии".



Например, "Тоттенхэм" рассматривает 21-летнего итальянца в качестве замены для Педро Порро, который помышляет об уходе после этого разочаровывающего для "шпор" сезона.