Агент допускает переход Тонали в топ-клуб после ЧМ-2026

Агент полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали подтвердил, что ожидает интереса топ-клубов к своему клиенту грядущим летом.

В последние недели Тонали настойчиво связывают с уходом из "Ньюкасла". 25-летнего игрока сборной Италии сватают в клубы вроде "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



По словам агента Беппе Ризо, уход Тонали из "Ньюкасла" действительно возможен, но только после ЧМ-2026.



"С момента переезда в Англию его целью было стать игроком топ-уровня. Думаю, он является одним из самых ценных итальянских игроков в мире прямо сейчас".



"Будут ли большие клубы охотиться за Тонали? Я не уверен, но это очень вероятно".



"Все ждут Чемпионата Мира, после чего может возникнуть тысяча ситуаций. Но все начнется после Чемпионата Мира", — цитирует Ризо Sky Sports.