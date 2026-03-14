"Челси" сосредоточится на продлении контракта с защитником Леви Колуиллом после того, как капитан Рис Джеймс заключил новую сделку.

Накануне "Челси" подтвердил, что Джеймс заключил новый контракт, рассчитанный до 2032 года.



По информации журналиста Бена Джейкобса, еще в прошлом году новым контрактом за достигнутый прогресс также был награжден защитник Марк Кукурелья, хотя об этом и не сообщалось официально.



Джейкобс ожидает, что теперь "Челси" сосредоточится на переговорах с Колуиллом, который не сыграл ни минуты в этом сезоне, перенеся операцию на крестообразных связках колена в августе.