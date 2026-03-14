Стейвли хочет купить "Тоттенхэм" и пригласить Хау

Бывший совладелец "Ньюкасла" Аманда Стейвли хочет приобрести "Тоттенхэм" и переманить главного тренера "сорок" Эдди Хау.

В свое время Стейвли помогла Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл". За свои услуги Аманда получила долю в 10 процентов и кресло директора.



Летом 2024 Стейвли полностью разорвала отношения с "Ньюкаслом", и с тех пор не утихают слухи, какой футбольный клуб Аманда выберет новым объектом своих инвестиций.



По информации TEAMtalk, текущий кризис, который переживает "Тоттенхэм", может стать поводом для Стейвли, чтобы попытаться купить лондонский клуб у семейства Льюис по привлекательной цене.



Во время работы в "Ньюкасле" у Стейвли сложились хорошие отношения с Хау, и Аманда даже готова забрать Эдди в "Тоттенхэм", если сделка состоится.