"Юнайтед" готов продать пять игроков

"Манчестер Юнайтед" определил пять игроков, от которых собирается избавиться грядущим летом.

"Юнайтед" уже подтвердил, что не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт полузащитника Каземиро, однако летом будут и другие расставания.



По информации The Sun, "Юнайтед" готов продать Андре Онана, Мануэля Угарте, Мейсона Маунта, Джошуа Зиркзее и Расмуса Хейлунда.



Все пятеро перечисленных игроков прибыли в "Юнайтед" при бывшем главном тренере Эрике Тен Хаге и стоили клубу около четверти миллиарда фунтов.



На "Олд Траффорд" понимают, что вернуть свои инвестиции в этих игроков не получится, и уйдут они дешевле, нежели приходили.