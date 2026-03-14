"Юнайтед" готов продать пять игроков

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" определил пять игроков, от которых собирается избавиться грядущим летом.

"Юнайтед" уже подтвердил, что не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт полузащитника Каземиро, однако летом будут и другие расставания.

По информации The Sun, "Юнайтед" готов продать Андре Онана, Мануэля Угарте, Мейсона Маунта, Джошуа Зиркзее и Расмуса Хейлунда.

Все пятеро перечисленных игроков прибыли в "Юнайтед" при бывшем главном тренере Эрике Тен Хаге и стоили клубу около четверти миллиарда фунтов.

На "Олд Траффорд" понимают, что вернуть свои инвестиции в этих игроков не получится, и уйдут они дешевле, нежели приходили.





Автор mihajlo   

Дата 14.03.2026 16:00

