Рэтклифф оценил работу Кэррика в "Юнайтед"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф высоко оценил работу главного тренера "красных дьяволов" Майкла Кэррика.

С момента назначения Кэррика "Юнайтед" выиграл шесть из восьми своих матчей, потерпев единственное поражение.



Этот рывок позволил "Юнайтед" закрепиться в топ-5 Премьер-Лиги, а Кэррику — стать фаворитом на роль следующего постоянного наставника "дьяволов".



Рэтклифф отказался обсуждать перспективы Кэррика после окончания этого сезона, однако сэр Джим очень доволен тем, как Майкл справляется.



"Он превосходно делает свою работу. Абсолютно", — сообщил Рэтклифф Sky Sports.