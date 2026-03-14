Мерсон: "Буду шокирован, если Тудор останется на матч с "Форест"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что будет шокирован, если "Тоттенхэм" не уволит своего временного тренера Игора Тудора после выезда к "Ливерпулю".

Проиграв все четыре своих матча при Тудоре, в воскресенье "Тоттенхэм" сыграет на выезде с "Ливерпулем".



Мерсон понимает, почему боссы "Тоттенхэма" решили оставить Тудора на матч на "Энфилде", однако Пол всецело ожидает, что в следующей игре в рамках Премьер-Лиги — против "Ноттингем Форест" — у "шпор" будет новый тренер.



"Я удивлен, что Тудор все еще является тренером "Тоттенхэма". Но в то же время и нет".



"Я удивлен из-за результатов. Я не удивлен из-за того, что в этот уикенд у них выезд к "Ливерпулю". Не знаю, какой бы тренер хотел начать с выезда к "Ливерпулю". Это вопрос времени".



"Мы видели, как как Анге Постекоглу возглавил "Ноттингем Форест" перед матчем против "Арсенала". Он думал, что им нечего терять, но из разорвали в клочья, и это было начало его падения".



"Я совершенно не думаю, что в этом матче с "Ливерпулем" им нечего терять. Если придет новый тренер и начнет с поражения с разницы в три-четыре гола, у людей сразу же появятся вопросы".



"Поэтому они подождут окончания этого матча. Это даст им еще неделю до большого матча. Я буду шокирован, если Тудор останется на "кубковый финал" против "Ноттингем Форест" на следующей неделе", — цитирует Мерсона Sky Sports.