"Тоттенхэм" рискует недосчитаться 12 игроков против "Ливерпуля"

"Тоттенхэм" рискует недосчитаться сразу 12 игроков первой команды во время выезда к "Ливерпулю" в ближайшее воскресенье.

Посреди недели "Тоттенхэм" потерпел поражение 5:2 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов, проиграв в четвертый раз подряд при своем временном тренере Игоре Тудоре.



Матч в Мадриде оказался омрачен инцидентом, когда Кристиан Ромеро и Жоау Палинья столкнулись головами, и теперь оба в рамках существующего протокола насчет сотрясений не смогут некоторое время играть в футбол.



Еще одной новой потерей "Тоттенхэма" станет Микки Ван де Вен, который отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.



Не вполне здоров и Конор Галлахер. У зимнего новичка "шпор" поднялась температура, но Тудор ожидает задействовать его на "Энфилде".



Если учесть игроков, которые уже находятся в лазарете, то общее количество потерь "Тоттенхэма" в субботу может достигнуть 12, сообщает talkSPORT.