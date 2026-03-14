"Тоттенхэм" рискует недосчитаться 12 игроков против "Ливерпуля"
"Тоттенхэм" рискует недосчитаться сразу 12 игроков первой команды во время выезда к "Ливерпулю" в ближайшее воскресенье.
Посреди недели "Тоттенхэм" потерпел поражение 5:2 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов, проиграв в четвертый раз подряд при своем временном тренере Игоре Тудоре.
Матч в Мадриде оказался омрачен инцидентом, когда Кристиан Ромеро и Жоау Палинья столкнулись головами, и теперь оба в рамках существующего протокола насчет сотрясений не смогут некоторое время играть в футбол.
Еще одной новой потерей "Тоттенхэма" станет Микки Ван де Вен, который отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.
Не вполне здоров и Конор Галлахер. У зимнего новичка "шпор" поднялась температура, но Тудор ожидает задействовать его на "Энфилде".
Если учесть игроков, которые уже находятся в лазарете, то общее количество потерь "Тоттенхэма" в субботу может достигнуть 12, сообщает talkSPORT.
14.03.2026 13:00
