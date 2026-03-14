"Юнайтед" задумывается о приглашении Эмери

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении главного тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери.

Остаток этого сезона "Юнайтед" проводит под руководством Майкла Кэррика, который обещает стать серьезным претендентом на роль следующего постоянного наставника "красных дьяволов", если вернет клуб в Лигу Чемпионов.



Однако "Юнайтед" учел свои предыдущие ошибки и собирается произвести назначение только летом. "Дьяволы" в любом случае собираются рассмотреть других кандидатов.



По информации ESPN, внимание "Юнайтед" привлек Эмери, который проделал впечатляющую работу в "Вилле", однако прогресс бирмингемцев в последнее время сильно ограничен правилами финансового фейр-плей.



"Юнайтед" находит Эмери тренером "старой школы", который хочет иметь контроль над всеми аспектами футбольной деятельности клуба, включая трансферы, а это не вполне укладывается в модель "дьяволов", где есть спортивный директор Джейсон Уилкокс и директор по рекрутингу Кристофер Вивель.



Также в шорт-листе "Юнайтед" значатся Андони Ираола из "Борнмута", Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас", экс-наставник "Марселя" Роберто Де Дзерби и Юлиан Нагельсманн из сборной Германии. Вариант с Маурисио Почеттино не рассматривается — боссы клуба с "Олд Траффорд" ожидают, что аргентинец вернется в "Тоттенхэм".